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Vizesi biten İranlı futbolcu Mehdi Torabi, grup maçlarını kaçırabilir

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İran Milli Takımı oyuncusu Mehdi Torabi'nin tek girişlik ABD vizesinin bitmesi nedeniyle 2026 Dünya Kupası'ndaki Belçika ve Mısır maçlarını kaçırma riski bulunuyor. İran Futbol Federasyonu yeni vize başvurusu yaptıklarını açıkladı.

İran Milli Takımı'nda forma giyen ve tek girişlik ABD vizesi biten Mehdi Torabi, 2026 Dünya Kupası'nda gruptaki diğer maçları kaçırabilir.

İran Futbol Federasyonu, Yeni Zelanda ile Los Angeles'ta oynadıkları ve 2-2 berabere kaldıkları G Grubu mücadelesi için milli takımla ABD'de bulunan 31 yaşındaki oyuncunun tek girişlik vizesinin bittiğini ve yenisi için başvuruda bulunduklarını duyurdu.

İran, gruptaki diğer maçlarında 21 Haziran Pazar günü Belçika, 27 Haziran Cumartesi günü Mısır ile karşılaşacak.

Yeni Zelanda maçının ardından statta yenilenme antrenmanı yapmasına izin verilmeyen İran Milli Takım kafilesinden kamp yaptıkları Meksika'ya dönmeleri istendi.

Teknik Direktör Amir Ghalenoei, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Derhal ayrılmamız gerektiğini söylediler. Bu durum bizi gerçekten çok zorluyor. Doğrusunu söylemek gerekirse bizi neden geri gönderdiklerini bilmiyoruz. Çok tuhaf görünüyor. Sanki planlamamızı bizim yerimize başkaları yapıyor gibi. Takımımız, tüm Dünya Kupası'ndaki en çok baskı gören, en mazlum takımdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz
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