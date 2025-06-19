İran ligindeki Türk takımının stadında çekilen görüntü tüyleri diken diken etti

İran ligindeki Türk takımının stadında çekilen görüntü tüyleri diken diken etti
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İran ligindeki Türk takımının stadında çekilen görüntü tüyleri diken diken etti
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İran'da, 35 milyon Türk taraftarı olan takımın stadında çekilen videoda, bir taraftarın karşı tepede at üzerinde duran kişiyi işaret ettiği anlar yer aldı. "Hayal bile edemeyeceğin kadar Türk atını kanat edip gelir" sözlerinin eşlik ettiği görüntü büyük ilgi gördü.

İran'da milyonlarca Türk'ün desteklediği Tractor FC kulübüne ait stadyumdan kaydedilen görüntülerde, bir taraftarın stadın karşısında yer alan yüksek bir tepede, at üzerinde duran bir kişiyi işaret ettiği görülüyor.

"HAYAL EDEMEYECEĞİN KADAR TÜRK..."

Görüntülerdeki bu sahne, sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi toplarken, izleyenleri hem duygulandırdı hem de gururlandırdı. Söz konusu videoda "Dersen ki kuvvetiniz bu kadar mıdır? Hayal bile edemeyeceğin kadar Türk atını kanat edip gelir" ifadeleri yer alıyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHamdi Baba :

Hahhaha. At ne la

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