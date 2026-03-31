İran A Milli Futbol takımı, Kosta Rika maçına savaşta hayatını kaybeden çocukların fotoğrafıyla çıktı

İran A Milli Takımı oyuncuları, bir otelin sahasında oynanan hazırlık maçında Kosta Rika ile karşılaştı. İranlı futbolcular, seremoniye savaşta öldürülen çocukların yanı sıra zarar gören tarihi yapıların fotoğraflarıyla çıktı. Seremoni sonrası ülkelerinin milli marşı okunurken, müsabakayı FIFA Başkanı Gianni Infantino da izledi.

İran, karşılaşmayı Mehdi Taremi'nin penaltıdan attığı iki gol, Mehdi Ghayedi, Mohammad Mohebi ve Ali Gholizadeh'in kaydettiği gollerle Kosta Rika'yı 5-0 mağlup etti. - ANTALYA

