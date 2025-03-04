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İpek Ulus, Taekwondo Grup Müsabakalarında Üçüncü Oldu

İpek Ulus, Taekwondo Grup Müsabakalarında Üçüncü Oldu
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Balıkesir'i temsil eden İpek Ulus, Afyonkarahisar'da düzenlenen Okullararası Taekwondo Grup Müsabakaları'nda 68 kilogramda üçüncülük elde ederek Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı.

Afyonkarahisar'da düzenlenen Okullararası Teakwondo Grup Müsabakaları'nda Balıkesir'i temsil eden İpek Ulus, mücadele ettiği 68 kilogramda üçüncülük elde ederek, Niğde'de yapılacak Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Afyonkarahisar'da 1-3 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen, 17 ilden 378 sporcunun katılım gösterdiği Okullararası Taekwondo Grup Müsabakaları'nda Balıkesir'i temsil eden Mehmet Aga Safarov Anadolu Lisesi öğrencisi İpek Ulus, 68 kilogramda üçüncü oldu. Afyon Tınaztepe Spor Salonu'nda gerçekleşen müsabakalarda başarılı bir performans sergileyip, kürsüye çıkan sporculardan İlayda Atar (Antalya) 1. olurken, 2. Melek Tuana Bekmez (Eskişehir), 3. İpek Ulus (Balıkesir) ve 3, Eflin Mert (İzmir) sıralamada dereceye girdi. İpek Ulus, elde ettiği başarıyla Niğde'de düzenlenecek Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Genç sporcunun başarısı okulunda ve taekwondo camiasında sevinçle karşılandı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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