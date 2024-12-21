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İpek Öz: Türk Tenisinin Geleceği İçin Çok Çalışmalıyız

İpek Öz: Türk Tenisinin Geleceği İçin Çok Çalışmalıyız
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Zeren Group Türkiye Tenis Ligi'nde şampiyon olan ENKA'nın sporcusu İpek Öz, Türk tenisinin geleceği için çalışmaların arttırılması gerektiğini vurguladı. Turnuvanın ardından keyifli bir organizasyon geçirdiklerini belirten Öz, rakiplerinin de genç ve potansiyelli olduğunu ifade etti.

Zeren Group Türkiye Tenis Ligi'nin kadınlar kategorisinin final müsabakalarında Alaçatı'yı 3-0 mağlup ederek şampiyon olan ENKA'nın sporcusu İpek Öz, Türk tenisinin geleceği için çok çalışmaları gerektiğini belirtti.

İpek Öz, Taç Spor Kulübü Tesisleri'nde yapılan turnuvanın ödül töreninin ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Zeren Group Türkiye Tenis Ligi'ni değerlendiren İpek, "Bu organizasyon, bizim için çok önemli. Tenisin çok bireysel bir spor olduğunu düşünüyorum. Yılda bir hafta kulübümüz için bir şey yapabiliyoruz, o da bu hafta. Her bölgeden oyuncu geldi. Onlar için çok güzel bir tecrübe oldu. Çok keyif aldığımız bir hafta oldu. Turnuva da çok güzeldi. Seneyi heyecanla bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Bence rakiplerimiz gayet iyiydi"

Turnuvanın finalinde rakip olarak karşılaştığı Alaçatı Tenis Kulübü oyuncularını değerlendiren İpek Öz, "Bence rakiplerimiz gayet iyiydi. Sadece biraz gençler. Biraz daha tecrübe kazandıktan sonra daha iyi olacaklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Türk tenisinin geleceği için çok çalışmaları gerektiğini belirten milli tenisçi, "Kulüp, federasyon ve sporcuların çok çalışması lazım. Çalışmadan bir yere gelemeyiz. Çok kaliteli ve iyi tenisçilerimiz var. Sadece biraz daha sporcuları işlemeliyiz diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Can Öcal - Spor
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