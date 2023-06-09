Inter ve Manchester City taraftarları İstanbul'a akın ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi finali dolayısıyla Inter ve Manchester City taraftarı, uçaklarla İstanbul'a gelmeye devam ediyor. İtalya'dan gelen yüzlerce Inter taraftarı, İstanbul Havalimanı'nda uçaktan iner inmez tezahüratlar ve marşlarla takımlarına destek verdi.

Bir diğer taraftar Guido Ravizza ise zor bir maç olacağını belirterek, "Manchester City, iyi bir takım. Çok güzel bir maç olacak. Fakat biz de İnter'iz. Bu maçta tarih önemli olacak. Hakan Çalhanoğlu'na çok güveniyoruz. Ondan gol umuyoruz. Şehri gezeceğim bu akşam" ifadelerini kullandı.