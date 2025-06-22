Inter, Urawa Red Diamonds'ı 2-1 Mağlup Etti

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FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında Inter, Urawa Red Diamonds'ı 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı. Lautaro Martinez ve Valentin Carboni'nin golleriyle kazanan Inter, Hakan Çalhanoğlu'nun eksikliğini hissetti.

FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında İtalya temsilcisi Inter, Japonya ekibi Urawa Red Diamonds'ı 2-1 mağlup etti.

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen FIFA Kulüpler Dünya Kupası E Grubu ikinci maçında İtalya temsilcisi Inter, Japonya ekibi Urawa Red Diamonds ile karşılaştı. Seattle'daki Lumen Field Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Moritanyalı hakem Dahane Beida düdük çaldı. Maçın büyük bölümünde üstün taraf olan Inter, duraklama dakikalarında bulduğu golle rakibini 2-1 mağlup etti. Inter'e galibiyeti getiren golleri 78'inci dakikada Lautaro Martinez ile 90+1'inci dakikada Valentin Carboni kaydetti. Urawa Red Diamonds'ın tek golü ise 11'inci dakikada Ryoma Watanabe'den geldi. Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı sebebiyle maçta forma giymedi.

Bu sonucun ardından gruptaki ilk galibiyetini alan Inter 4 puana yükseldi. Urawa Red Diamonds ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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