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Inter Turku-Başakşehir maçının ardından

Inter Turku-Başakşehir maçının ardından
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- Inter Turku Teknik Direktörü Vesa Vasara: "Kazanmayı ve tur atlamayı hak ettik"

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı İstanbul Başakşehir'i 2-0 yenen Finlandiya ekibi Inter Turku'da teknik direktör Vesa Vasara, kazanmayı ve tur atlamayı hak ettiklerini söyledi.

Finlandiyalı teknik adam, Veritas Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Çok mutlu olduklarını dile getiren Vasara, "Kazanmayı ve tur atlamayı hak ettik. Oyunu basitleştirmeye çalıştık. Planımız çok iyi işledi. İlk maçta Başakşehir yakaladığı fırsatları değerlendirip daha fazla gol atabilirdi. Karşılaşmanın 1-1 sonuçlanması rövanşta bize avantaj sağladı. Ceza alanını nasıl kapatacağımıza ve kanatlardan yapılacak ortalara önlem aldık. Bunlarda da başarılı olduk." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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