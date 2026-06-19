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Inter, teknik direktör Cristian Chivu ile olan sözleşmesini 2028'e kadar uzattı

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İtalya Serie A ekibi Inter, teknik direktör Cristian Chivu ile olan sözleşmesini 2028 yılına kadar uzattı. Kulüp, Chivu'nun takımla bağını vurgulayan duygusal bir açıklama yayımladı.

İtalya Serie A ekibi Inter, teknik direktör Cristian Chivu ile olan sözleşmesini 2028'e kadar uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Cristian Chivu'nun hikayesi diğerlerinden farklı; tutku ve fedakarlık dolu, eşsiz olayları ve anları kapsayan bir destan. Bu hikaye, teknik direktörün tüm hayatına işlemiş olan Nerazzurri renkleriyle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı." ifadeleri kullanıldı.

45 yaşındaki Rumen çalıştırıcı, yönetiminde Inter, İtalya Serie A ve İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
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