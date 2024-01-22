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Inter, Napoli'yi yenerek Süper Kupa şampiyonu oldu

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İtalya Süper Kupa finalinde Napoli'yi 1-0 yenen Inter, üst üste üçüncü kez kupayı kazandı. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da 5. kupa sevincini yaşadı.

İtalya Süper Kupa finalinde Napoli'yi 1-0 yenen Inter, şampiyon oldu.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Suud Üniversitesi Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Karşılaşmanın 60. dakikasında Giovanni Simeone'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Napoli karşısında baskısını artıran Inter, 90+1. dakikada Lautaro Martinez'in attığı golle kupaya uzandı.

Kupayı üst üste üçüncü kez kazanan Inter, toplamda 8. şampiyonluğunu elde etti.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, Inter formasıyla 5. kupa sevincini yaşadı.

Kaynak: AA / Spor

Hakan Çalhanoğlu Süper Kupa İtalya Maç Sonucu Futbol Spor Güncel Haberler

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