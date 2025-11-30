Inter Miami, Tarihinde İlk Kez MLS Cup Finaline Yükseldi

Inter Miami, Doğu Konferansı finalinde New York City'yi 5-1 mağlup ederek MLS Cup'ta finale yükseldi.

ABD Ligi ekiplerinden Inter Miami, tarihinde ilk kez MLS Cup'ta finale yükseldi. Doğu Konferansı finalinde New York City ile Chase Stadyumu'nda karşı karşıya gelen pembe-siyahlıların gollerini Allende (3), Silvetti ve Segovia'dan geldi.

Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi'nin de formasını giydiği Inter Miami, MLS Cup finalinde Batı Konferansı şampiyonu Vancouver Whitecaps ile karşılaşacak.

MLS Cup'ta final müsabakası 6 Aralık'ta TSİ 22.30'da oynanacak. - İSTANBUL