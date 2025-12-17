Inter Miami, Luis Suarez'in sözleşmesini 2026'ya kadar uzattı

Inter Miami ile lig şampiyonluğuna ulaşan Uruguaylı futbolcu Luis Suarez'in geleceği merak edilirken, yıldız oyuncu ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

INTER MIAMI İLE SÖZLEŞME UZATTI

MLS ekibi Inter Miami, 39 yaşındaki yıldız golcü Luis Suarez ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli oyuncunun sözleşmesinin bir yıl uzatıldığı duyuruldu.

INTER MIAMI PERFORMANSI

Inter Miami kariyerinde 87 maça çıkan Suarez, bu maçlarda 42 gol attı. Yıldız isim, kariyerinde daha önce Ajax, Liverpool, Barcelona ve Atletico Madrid gibi dev takımlarda da forma giyerek birçok başarıya imza atmıştı.