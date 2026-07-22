Inter Miami, Brezilyalı futbolcu Casemiro'yu kadrosuna kattı

Amerikan 1. Futbol Ligi (MLS) Ligi ekiplerinden Inter Miami, Manchester United'da forma giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Casemiro'yu kadrosuna kattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre 34 yaşındaki futbolcuyla 2027 yılının sonuna kadar anlaşma sağlanırken sözleşmenin Haziran 2029'a kadar uzatma opsiyonu bulunuyor.

2022 yılında İspanyol ekibi Real Madrid'den İngiltere'nin Manchester United takımına transfer olan Casemiro, İngiliz temsilcisiyle geçen sezon 35 maçta 9 gol attı.

Brezilyalı oyuncu, Real Madrid'de 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi, 3'ü lig şampiyonluğu olmak üzere 18 kupa kaldırdı.