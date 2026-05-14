Inter, İtalya Kupası'nı kazandı

Inter, İtalya Kupası finalinde Lazio'yu 2-0 yenerek kupayı 10. kez kazanmayı başardı. Hakan Çalhanoğlu, bu zaferle birlikte mavi-siyahlı forma altında 3. kez kupa sevinci yaşadı.

Roma Olimpiyat Stadı'nda yaklaşık 70 bin futbolseverin tribünlerden takip ettiği müsabakayı, hakem Marco Guida yönetti.

Karşılaşmaya iki takım da kontrollü başlarken Inter, 14. dakikada Laziolu Adam Marusic'in köşe vuruşundan gelen topu ters vuruşla kendi ağlarına göndermesiyle 1-0 öne geçti.

Inter, 35. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Denzel Dumfries'in ceza sahasının sağından ortaladığı topa arka direkte Lautaro Martinez müsait pozisyondaki vuruşuyla skoru 2-0'a getiren golü attı.

İlk yarı, Inter'in 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda başka gol olmayınca Inter, sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı ve İtalya Kupası'nı 3 yıl aradan sonra müzesine götürdü.

Karşılaşmanın son düdüğüyle Inter takımı, kupa zaferini taraftarıyla kutladı.

-Inter'in 10'uncu, Hakan Çalhanoğlu'nun 3'üncü İtalya Kupası zaferi

Mavi-siyahlı takım, bugünkü zaferiyle, 10. kez İtalya Kupası'nı almayı başardı.

İtalya'da 2017'den bu yana kariyerini sürdüren ve 2021'den bu yana Inter'de forma giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu da takımının bugünkü zaferiyle mavi-siyahlı forma altında 3. kez İtalya Kupası sevinci yaşadı.

Çalhanoğlu, daha önce 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında İtalya Kupası'nı kaldırmıştı.

Bu arada, Hakan Çalhanoğlu'nun Inter formasıyla kazandığı kupa sayısı da 8'e yükseldi.

Diğer yandan, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, takımı Inter'in bu sezon hem Serie A şampiyonluğunu hem de İtalya Kupası'nı kazanmasıyla 2025-26 sezonunu çifte zaferle kapattı.

Kaynak: AA / Barış Seçkin
