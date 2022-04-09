Inter, Hellas Verona'yı ilk yarıda bulduğu gollerle yendi

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 32. haftasında Inter, konuk ettiği Hellas Verona'yı ilk yarıda bulduğu gollerle 2-0 yendi.

Milano'daki Giuseppe Meazza Stadı'nda oynanan müsabakada şampiyonluk mücadelesi veren Inter ile orta sıralardaki Hellas Verona kozlarını paylaştı.

Karşılaşmada Inter, Hellas Verona'yı 2-0 mağlup ederken, mavi-siyahlı takıma galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Nicolo Barella ve 30. dakikada Edin Dzeko attı.

Inter'de milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, ilk 11'de başladığı maçta 83. dakikaya kadar forma giydi ve daha sonra yerini Roberto Gagliardini'ye bıraktı.

Bu galibiyetle ligde bir maçı eksik Inter, puanını 66 yaptı ve bu haftaki karşılaşmasını henüz oynamamış olan 67 puanlı lider Milan'ın arkasından ikinci sırada yer aldı.

Haftayı puansız kapatan Hellas Verona ise 45 puanla 9. basamakta yer buldu.

Bu arada, gündüz oynanan haftanın açılış maçında Empoli ile Spezia 0-0 berabere kaldı.