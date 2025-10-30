Inter, Fiorentina'yı 3-0 ile Geçti
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde Inter, sahasında Fiorentina'yı Hakan Çalhanoğlu'nun iki golü ve Petar Sucic'in attığı golle 3-0 mağlup etti. Fiorentina, kritik bir mağlubiyet alarak düşme hattında kaldı.
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) Inter, sahasında Fiorentina'yı 3-0 mağlup etti.
Şampiyonluk mücadelesi veren Inter'e galibiyeti getiren golleri 66 ve 88. dakikalarda Hakan Çalhanoğlu ile 71. dakikada Petar Sucic attı.
Fiorentina'da Edin Dzeko, 76. dakikada oyuna dahil olurken 86. dakikada Mattia Viti, kırmızı kart gördü.
Inter, puanını 18'e çıkarırken düşme hattındaki Fiorentina, 4 puanda kaldı.
Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor