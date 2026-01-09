Haberler

İnönü Üniversitesi Basketbol takımı şampiyon oldu

Güncelleme:
Bingöl Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ÜNİLİG Basketbol Eleme Grubu müsabakalarında İnönü Üniversitesi basketbol takımı, yenilgi almadan turnuvayı tamamlayarak şampiyon oldu. Takım, başarı sonrası Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam'ı ziyaret etti.

Bingöl Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen ÜNİLİG Basketbol Eleme Grubu müsabakalarında İnönü Üniversitesi basketbol takımı önemli bir başarıya imza attı.

Turnuvayı yenilgi almadan tamamlayan İnönü Üniversitesi basketbol takımı şampiyon oldu. Şampiyonluk sonrası takım, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam'ı ziyaret etti. Ziyarette Sağlık, Spor ve Kültür Daire Başkanı Hakan Tunç ile Spor Şube Müdürü Oğuz Avcı da yer aldı. Sporcuları ve teknik ekibi elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik eden Prof. Dr. Mehmet Sağlam, ziyaret için takıma teşekkür etti. - MALATYA

