İngiltere Ulusal Lig'de York City, 90+14'üncü dakikada attığı golle şampiyon oldu

İNGİLTERE Ulusal Lig'in son haftasında York City, Rochdale ile deplasmanda 90+14'üncü dakikada attığı golle 1-1 berabere kalarak şampiyon oldu.

İNGİLTERE Ulusal Lig'in son haftasında York City, Rochdale ile deplasmanda 90+14'üncü dakikada attığı golle 1-1 berabere kalarak şampiyon oldu.

İngiltere Ulusal Lig'in son haftasında 107 puanla liderlik koltuğunda oturan York City, 105 puanla ikinci sırada yer alan Rochdale'nin konuğu oldu. Uzun süre berabere giden karşılaşmada Rochdale, 90+6'ncı dakikada Dieseruvwe'nin golüyle öne geçti. Ev sahibi ekibe doğrudan bir üst lige çıkmak için bu sonuç yeterken, gol sevincinde taraftarların da sahaya girmesiyle karşılaşma uzadı. York City'de 90+14'üncü dakikada sahneye çıkan Josh Stones, takımının eşitlik golünü kaydetti: 1-1. Maç bu skorla sona ererken, puanını 108'e yükselten York City, İngiltere 2'nci Lig'e yükseldi. 106 puanla ikinci sırada kalan Rochdale ise 2'nci Lig'e çıkmak için play-offta mücadele edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bakan Çiftçi: Gülistan Doku dosyasında ihmal tespit edilirse hiç kimsenin gözünün yaşına bakılmayacak

Bakan Çiftçi'den Gülistan Doku dosyası için net mesaj

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

