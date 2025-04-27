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İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool, Tottenham'ı 5-1 mağlup ederek en yakın takipçisi Arsenal'ın 15 puan önünde ligin bitimine 4 hafta...

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool, Tottenham'ı 5-1 mağlup ederek en yakın takipçisi Arsenal'ın 15 puan önünde ligin bitimine 4 hafta...
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İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool, Tottenham'ı 5-1 mağlup ederek en yakın takipçisi Arsenal'ın 15 puan önünde ligin bitimine 4 hafta kala şampiyon oldu.

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Liverpool, Tottenham'ı 5-1 mağlup ederek en yakın takipçisi Arsenal'ın 15 puan önünde ligin bitimine 4 hafta kala şampiyon oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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