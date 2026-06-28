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FIFA 2026 Dünya Kupası: Panama: 0 İngiltere: 2

FIFA 2026 Dünya Kupası: Panama: 0 İngiltere: 2
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FIFA 2026 Dünya Kupası L Grubu'nda İngiltere, Panama'yı 2-0 yenerek 7 puanla lider oldu. Harry Kane, attığı golle İngiltere'nin Dünya Kupası tarihindeki en golcü oyuncusu unvanını aldı.

FIFA 2026 Dünya Kupası L Grubu son hafta maçında İngiltere, Panama'yı 2-0 mağlup etti ve 7 puanla lider olarak adını bir üst tura yazdırdı.

FIFA 2026 Dünya Kupası L Grubu son hafta maçında Panama ile İngiltere, New York New Jersey Stadı'nda karşı karşı karşıya geldi. Katarlı hakem Abdulrahman Al Jassim'in yönettiği mücadeleyi İngiltere 2-0 kazandı. İngilizlere galibiyeti getiren golleri, 62. dakikada Jude Bellingham ve 67. dakikada Harry Kane attı. Bu sonuçla Thomas Tuchel'in öğrencileri 7 puanla lider olarak gruptan çıktı.

Öte yandan Harry Kane, attığı golle Dünya Kupası'nda 11 gole ulaşarak, 10 golü bulanan Gary Lineker'i geride bırakarak İngiltere'nin tüm zamanların en golcü oyuncusu unvanını elde etti.

Grubun diğer maçında ise Hırvatistan, Gana'yı 2-1 mağlup ederek 6 puanla grubu 2. sırada tamamladı. Gana ise 4 puanla 3. sırada kaldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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