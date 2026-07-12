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İngiltere, uzatmalarda attığı golle yarı finalde

İngiltere, uzatmalarda attığı golle yarı finalde
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2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere, normal süresi 1-1 biten maçta uzatma bölümünde Jude Bellingham'ın golüyle Norveç'i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

2026 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere, normal süresi 1-1 sona eren mücadelenin uzatma bölümlerinde bulduğu golle Norveç'i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek final mücadelesinde Norveç ile İngiltere, Hard Rock Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Fransız hakem Clement Turpin'in yönettiği mücadelenin 36. dakikasında Andreas Schjelderup golüyle Norveç 1-0 önet geçti. İngiltere 45+2. dakikada Jude Bellingham ile bu gole karşılık verince ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda iki takımın ataklarından sonuç çıkmayınca mücadele uzatmalara gitti. 93. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Jude Bellingham, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturarak İngiltere'yi 2-1 öne geçirdi. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İngilizler adını yarı finale yazdırdı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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