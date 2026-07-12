İngiltere, Norveç'i mağlup ederek yarı finale yükseldi

FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde İngiltere uzatmaya giden karşılaşmada Norveç'i 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

FIFA 2026 Dünya Kupası çeyrek finalinde Norveç ile İngiltere karşı karşıya geldi. Miami Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çaldı.

Norveç, 36'ncı dakikada Schjelderup şık golüyle takımını öne geçirdi. 45+2'nci dakikada Bellingham attığı golle skoru eşitledi ve ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Norveç'in 57'nci dakikada bulduğu gol, faul gerekçesiyle VAR'dan dönerken, mücadelenin normal süresi 1-1 sona erdi. 93'üncü dakikada Bellingham bir kez daha sahneye çıktı ve takımını öne geçirdi: 1-2. Karşılaşmada başka gol olmadı ve İngiltere, Norveç'i 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı. İngiltere, yarı finalde 15 Temmuz Çarşamba günü Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı