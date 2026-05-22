İngiltere Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası kadrosu açıklandı

2026 FIFA Dünya Kupası öncesi İngiltere Milli Takımı'nın 26 kişilik kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Thomas Tuchel'ın belirlediği kadroda Harry Kane, Jude Bellingham ve Marcus Rashford gibi yıldızlar yer alıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'na kısa bir süre kala turnuvada mücadele edecek ülkeler kadrosunu açıklamaya devam ediyor. Turnuvanın favorilerinden İngiltere Milli Takımı'nın da kadrosu belli oldu. Teknik Direktör Thomas Tuchel'ın tercihleri doğrultusunda kafileye 26 futbolcu davet edildi.

İngiltere Milli Takımı'nın 26 kişilik kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Kaleci: Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

Defans: Dan Burn, Marc Guehi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O'Reilly, Jarrell Quansah, Djed Spence, John Stones

Orta saha: Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers

Forvet: Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
