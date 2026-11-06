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İngiltere kadrosunda Cole Palmer yok, Josh King ve Jobe Bellingham davet edildiler

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İngiltere Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan ve İspanya ile oynayacağı maçların kadrosunda Cole Palmer'a yer verilmedi. Tuchel, Josh King ve Jobe Bellingham'ı ilk kez davet ederken Palmer, son iki yılda milli formayı yalnızca 3 kez giydi.

İngiltere Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Hırvatistan ve İspanya ile oynayacağı maçların kadrosu belli oldu.

Milli takım teknik direktörü Thomas Tuchel, Chelsea'nin yıldızı Cole Palmer'ı kadroya davet etmedi. Fulham'ın orta saha oyuncusu Josh King ile Borussia Dortmund forması giyen Jobe Bellingham ise ilk kez milli takım daveti aldı.

Son iki yılda milli formayı sadece 3 kez giyen Palmer, en son mart ayında Japonya ile yapılan hazırlık karşılaşmasında oynadı. 24 yaşındaki futbolcu, Tuchel'in 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda da yer almamıştı.

Alman teknik adam Tuchel, eylül ayında Palmer'ın kadroda olmamasıyla ilgili, "Çok fazla fırsatı kaçırıyor. Bunun için onu suçlamıyorum, bu sadece bir gerçek. Çok fazla kampı sakatlık nedeniyle kaçırıyor ve ben yalnızca gözümle tanık olduğum, takımımın içinde gördüğüm şeylere güvenmek istiyorum. Bunun için de kampta olmanız gerekir." ifadelerini kullanmıştı.

12 Kasım Perşembe günü Wembley Stadı'nda Hırvatistan'ı ağırlayacak İngiltere, 15 Kasım Pazar günü ise Madrid'deki Metropolitano Stadı'nda İspanya'ya konuk olacak.

İngiltere'nin kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Kaleciler: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton), James Trafford (Leeds United)

Savunma: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Jarrad Branthwaite (Everton), Marc Guehi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa, Ben White (Arsenal), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Inter)

Orta saha: Elliot Anderson (Manchester City), Jobe Bellingham (Borussia Dortmund), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Josh King (Fulham), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Declan Rice (Arsenal)

Forvet: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Anthony Gordon (Barcelona), Harry Kane (Bayern Münih), Rio Ngumoha (Liverpool), Morgan Rogers (Chelsea)

Kaynak: AA
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