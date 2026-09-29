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İngiltere, Çekya'yı deplasmanda 2-0 yenerek Uluslar Ligi'nde ilk galibiyetini aldı

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İngiltere, Çekya'yı deplasmanda 2-0 yenerek Uluslar Ligi'nde ilk galibiyetini aldı
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UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta İngiltere, deplasmanda Çekya'yı 2-0 mağlup ederek organizasyondaki ilk galibiyetini aldı. Ev sahibi Çekya, 25. dakikada Pavel Sulc'un kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldığı maçta grupta puanla tanışamadı.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta İngiltere, deplasmanda karşılaştığı Çekya'yı 2-0 mağlup ederek organizasyondaki ilk galibiyetini aldı.

Prag'daki Fortuna Arena'da oynanan karşılaşmaya iki takım da kontrollü başlarken, mücadelenin 25. dakikasında Çekya 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekipte Pavel Sulc, kırmızı kart görerek takımını sahada eksik bıraktı. İngiltere, kalan bölümde rakip kalede gol arasa da ilk yarıda skor değişmedi ve takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle gitti. İkinci yarıya rakip kalede daha fazla pozisyon üreterek başlayan İngiltere, aradığı golü 47. dakikada buldu. İngiliz ekibinde Anthony Gordon, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. İngiltere, mücadelenin 69. dakikasında farkı 2'ye çıkardı. Harry Kane, takımının ikinci golünü kaydederek skoru 2-0'a getirdi. Çekya'nın kalan dakikalardaki çabaları sonuç vermedi ve karşılaşma İngiltere'nin 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonuçla İngiltere, UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta ikinci maçında ilk galibiyetini elde etti. Çekya ise ikinci maçından da mağlubiyetle ayrılarak grupta puanla tanışamadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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