İngiltere bunu konuşuyor! Takımı şampiyon oldu, yerinden kalkıp sevinmedi bile

Championship'te 100 puan toplayarak ligi lider tamamlayan ve adını Premier Lig'e yazdıran Leeds United'da maç sonu çok konuşulacak görüntüler yaşandı.

Leeds United, ligin 46. ve son hafta maçında Plymouth'u deplasmanda 2-1 mağlup etti. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte oyuncular, taraftarlarıyla birlikte büyük bir sevinç yaşarken teknik direktör Daniel Farke'nin kameralara yansıyan görüntüsü dikkat çekti.

FARKE YERİNDEN KALKIP KUTLAMALARA KATILMADI

Takım ve taraftarın Premier Lig'e yükselme sevincini yaşadığı sırada kameraların bir anda Daniel Farke'yi gösterdiği sırada tecrübeli hocanın düşünceli bir şekilde yedek kulübesinde oturduğu ve takımının yanına giderek şampiyonluk kutlamalarında yer almadığı görüldü. Farke'nin bu davranışının, Leeds United yönetiminin uzun zamandır yeni teknik direktör aramasıyla doğrudan bağlantılı olduğu şeklinde yorumlandı. Bu görüntüler başta İngiltere olmak üzere sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.