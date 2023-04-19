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Devler Ligi'nde Rodrygo'nun gecesi! İngiliz devini eleyen Real Madrid, yine yarı finalde

Devler Ligi'nde Rodrygo'nun gecesi! İngiliz devini eleyen Real Madrid, yine yarı finalde

Spor Haberleri

Son şampiyon Real Madrid, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 2-0'lık galibiyetin rövanşında Chelsea'yi deplasmanda da 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid, Chelsea deplasmanına konuk oldu. Eflatun-beyazlılar, Rodrygo'nun ikinci yarıda kaydettiği gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı ve Şampiyonlar Lig'inde yarı finale çıktı.

RODRYGO DOUBLE YAPTI

İlk maçı sahasında 2-0'lık skorla kazanan Real Madrid, Stamford Bridge'de oynanan maçtan da aynı skorla galip ayrıldı. Karşılaşmada İspanyol devine galibiyeti getiren golleri 58 ve 80. dakikalarda Rodrygo attı.

İngiliz devine soğuk duş! Rodrygo'nun gecesinde kazanan Real Madrid

CİTY-BAYERN GALİBİYLE OYNAYACAKLAR

Bu sonucun ardından Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Chelsea, bu sezon Avrupa defterini kapattı. Real Madrid, yarı finalde Manchester City-Bayern Münih eşleşmesinden tur atlayan taraf ile karşılaşacak. O eşleşmede, Manchester City sahasındaki ilk maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

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