Devler Ligi'nde Rodrygo'nun gecesi! İngiliz devini eleyen Real Madrid, yine yarı finalde

Son şampiyon Real Madrid, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde 2-0'lık galibiyetin rövanşında Chelsea'yi deplasmanda da 2-0 mağlup ederek adını yarı finale yazdırdı.

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid, Chelsea deplasmanına konuk oldu. Eflatun-beyazlılar, Rodrygo'nun ikinci yarıda kaydettiği gollerle mücadeleyi 2-0 kazandı ve Şampiyonlar Lig'inde yarı finale çıktı.

RODRYGO DOUBLE YAPTI

İlk maçı sahasında 2-0'lık skorla kazanan Real Madrid, Stamford Bridge'de oynanan maçtan da aynı skorla galip ayrıldı. Karşılaşmada İspanyol devine galibiyeti getiren golleri 58 ve 80. dakikalarda Rodrygo attı.

CİTY-BAYERN GALİBİYLE OYNAYACAKLAR

Bu sonucun ardından Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükseldi. Chelsea, bu sezon Avrupa defterini kapattı. Real Madrid, yarı finalde Manchester City-Bayern Münih eşleşmesinden tur atlayan taraf ile karşılaşacak. O eşleşmede, Manchester City sahasındaki ilk maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.