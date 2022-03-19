Anlaşma sağlandı! Uğurcan Çakır rekor paraya dünyanın en zengin kulübüne gidiyor

Trabzonspor'un liderlik koltuğunda açık ara puan farkıyla oturmasının en büyük mimarlarından olan kaleci Uğurcan Çakır, Newcastle United'ın yolunu tutuyor.

25 MİLYON EUROLUK TEKLİF KAPIDA

Ajansspor'un İngiliz basınından aktardığına göre, Suudi Arabistan'ın veliaht prensi Muhammed bin Selman'ın satın aldığı Newcastle'ın, Uğurcan Çakır transferini bitirmeye hazırlandığı ve Premier Lig kulübünün, milli kaleci için 25 milyon euroluk bir teklife hazırlandığı kaydedilmişti.

AĞAOĞLU SICAK BAKIYOR

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, geçtiğimiz yılın haziran ayında, Abdülkadir Ömür'ü satmadığı için pişman olduğunu belirterek, "Manchester City 23 milyon sterlin verdiğinde satmadım, hata yaptım. Ben o hatayı bir defa yaparım." demişti. Ağaoğlu'nun bu kez hata yapmayacağı ve Uğurcan'ı elden çıkarmaya sıcak baktığı konuşuluyor.

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