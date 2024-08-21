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Artık canlarına tak etti! İngiliz devi Ferdi Kadıoğlu'ndan vazgeçti

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Fenerbahçe'nin bir numaralı gündem maddesi olan Ferdi Kadıoğlu'nun transferi hakkında Manchester United'dan nihai karar çıktı. İngiltere Premier Lig devi, milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmekten vazgeçti. Kadıoğlu'nun transferinde Brighton'ın yoğun çaba sarf ettiği ve Fenerbahçe'nin Brighton'dan teklifi yükseltmesini beklediği biliniyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'den İngiliz ekibi Brighton'a transfer olacağı konuşulan milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu için Manchester United da devredeydi. Kırmızı Şeytanlar'dan Ferdi Kadıoğlu'yla ilgili nihai karar çıktı.

MANU KARARINI VERDİ

Ferdi Kadıoğlu, Brighton'ın yanı sıra Manchester United'ın da gündemine gelirken İngiltere Premier Lig devi, oyuncuyla ilgili kesin kararını verdi. The Athletic'te yer alan habere göre Manchester United, Ferdi Kadıoğlu'nu transfer etmekten vazgeçti. Fenerbahçe, Ferdi Kadıoğlu için son olarak bonuslarla birlikte yaklaşık 35 milyon euroluk teklif yapan Brighton'dan rakamı yükseltmesini bekliyor.

PERFORMANSI GÖZ DOLDURUYOR

Fenerbahçe'ye 2018 yılında imza atan 24 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında çıktığı 199 maçta 17 gol attı ve 22 asist yaptı. Brighton ile her konuda anlaşma sağlayan milli futbolcu ise kulüplerin anlaşmasını bekliyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor

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Yorumlar (14)

1gerceklerinsesi:

Barış alperden 10 kat üstün topçu. Bence arsenal inter dortmund ayarinda

77
67
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Murat Ustabasi:

BU HABER BENI RAHATLATTI FB KIMSEYE BIYAT ETMEZ

43
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Sude24372:

Ferdi giderse güzel FENERBAHÇE'm çok sıkıntıya düşer

13
36
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Ay kural:

Bu sene Ferdi de bitti.

22
16
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Bulut Orunlu:

Bringhton ne ara İngiliz devi olmuş ? Dev dev deyip duruyorsunuz.

10
5
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Bad Face:

Zaten degeri ne ki satılık ederiN-YUVAYA HOŞ BAK.

1
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ALEYNA AKAN:

Düz bir oyuncudur o kadar etmez. En fazla 8-9 eder

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sedat :

Çok iyi haber Fenerbahçeliler için

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Tüm 14 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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