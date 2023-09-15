ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta heyecanı yaşanacak

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde ikinci hafta maçları yapılacak.

Haftanın öne çıkan mücadelesinde geçen sezonun şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding, derbide 17 Eylül Pazar günü Galatasaray Çağdaş Faktoring'i konuk edecek.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde ikinci haftanın programı şöyle:

Yarın:

15.00 İlkem Yapı Tarsus Spor-Antalya Toroslar Basketbol (Servet Tazegül)

17.00 Emlak Konut-Beşiktaş (Şehit Mustafa Özel)

17 Eylül Pazar:

14.00 Fenerbahçe Alagöz Holding-Galatasaray Çağdaş Faktoring (Fenerbahçe Metro Enerji)

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-OGM Ormanspor (Hatay Merkez)

15.30 Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor-ÇBK Mersin (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

17.00 Nesibe Aydın-Melikgazi Kayseri Basketbol (TOBB ETÜ)

18 Eylül Pazartesi:

15.30 Bursa Uludağ Basketbol-Çankaya Üniversitesi (TOFAŞ)