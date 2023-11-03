ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Spor Haberleri
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor SalonuHakemler: Berk Kurtulmuş, Sabri Gündüz, Süleyman Çağrı NakilcioğluMehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 26, Ivanova 10, Calhoun 2, Ayşe Cora 10, Özge Özışık 2, Başak Altunbey 3, Ezgi Manlacı, Nared 8, Dilara Tongar, Ferda Yıldız 7Nesibe...
Salon: Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu
Hakemler: Berk Kurtulmuş, Sabri Gündüz, Süleyman Çağrı Nakilcioğlu
Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor: Hillsman 26, Ivanova 10, Calhoun 2, Ayşe Cora 10, Özge Özışık 2, Başak Altunbey 3, Ezgi Manlacı, Nared 8, Dilara Tongar, Ferda Yıldız 7
Nesibe Aydın: Feride Şevval Akalan 7, Thomas 12, Gülşah Duman Bıçakçı 3, Pelin Derya Bilgiç 10, Gamze Takmaz, İlayda Güner 9, Cannon 13, Coates 4
1. Periyot: 17-20
Devre: 38-30
3. Periyot: 55-46
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9. haftasında Mehmet Kavan Yapı İzmit Belediyespor, sahasında Nesibe Aydın'ı 68-58 yendi.