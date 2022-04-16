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ING Basketbol Süper Ligi

AA - Halil İbrahim Avşar - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: AnkaraHakemler: Mehmet Keseratar, Alper Altuğ Köselerli, Serhat BükerTürk Telekom: Perez 7, Clemmons 17, Gani Erdi Gülaslan 7, Ellis 10, Johnson 18, Berk Demir 8, Dawkins, Dorukhan Engindeniz 3, Burak Gözeneli 2Pınar Karşıyaka: Yunus Emre Sonsırma 5, Taylor 5, M'Baye 15, Tyus 4, Colson...

Salon: Ankara

Hakemler: Mehmet Keseratar, Alper Altuğ Köselerli, Serhat Büker

Türk Telekom: Perez 7, Clemmons 17, Gani Erdi Gülaslan 7, Ellis 10, Johnson 18, Berk Demir 8, Dawkins, Dorukhan Engindeniz 3, Burak Gözeneli 2

Pınar Karşıyaka: Yunus Emre Sonsırma 5, Taylor 5, M'Baye 15, Tyus 4, Colson 21, Roll 7, Mahir Ağva 2, Burak Can Yıldızlı 6, Berkan Durmaz 6, Can Korkmaz, Ali Efe Barış

1. Periyot: 24-18

Devre: 40-31

3. Periyot: 57-49

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında Türk Telekom, sahasında Pınar Karşıyaka'yı 72-71 yendi.

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Alper Altuğ Köselerli, Basketbol Süper Ligi, Mehmet Keseratar, Yunus Emre, Spor, Haberler

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