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ING Basketbol Süper Ligi

AA - Hilmi Sever - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı, Sinem TetikBahçeşehir Koleji: Jones 7, Hall 3, Smith 19, Dekker 9, Oğuz Savaş 9, Erkan Yılmaz 4, Kartal Özmızrak 10, Solomon 14, Muhammed Baygül 3, Berkay Candan 5, Hasan Emir GökalpAnadolu Efes: Buğrahan Tuncer 15, Simon...

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı, Sinem Tetik

Bahçeşehir Koleji: Jones 7, Hall 3, Smith 19, Dekker 9, Oğuz Savaş 9, Erkan Yılmaz 4, Kartal Özmızrak 10, Solomon 14, Muhammed Baygül 3, Berkay Candan 5, Hasan Emir Gökalp

Anadolu Efes: Buğrahan Tuncer 15, Simon 16, Bryant 7, Moerman 9, Pleiss 22, Anderson 10, Larkin 8, Erten Gazi 3, Akif Egemen Güven 7, Yiğitcan Saybir 3, Ömer Can İlyasoğlu 2

1. Periyot: 18-19

Devre: 42-54

3. Periyot: 57-74

ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni 102-83 yendi.

AA / Hilmi Sever - Spor

Muhammed Baygül, Kartal Özmızrak, Oğuz Savaş, Solomon, Spor, Haberler

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