ING Basketbol Süper Ligi
AA - Hilmi Sever - Spor
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Salon: Ülker Spor ve EtkinlikHakemler: Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı, Sinem TetikBahçeşehir Koleji: Jones 7, Hall 3, Smith 19, Dekker 9, Oğuz Savaş 9, Erkan Yılmaz 4, Kartal Özmızrak 10, Solomon 14, Muhammed Baygül 3, Berkay Candan 5, Hasan Emir GökalpAnadolu Efes: Buğrahan Tuncer 15, Simon...
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Ahmet Tatlıcı, Sinem Tetik
Bahçeşehir Koleji: Jones 7, Hall 3, Smith 19, Dekker 9, Oğuz Savaş 9, Erkan Yılmaz 4, Kartal Özmızrak 10, Solomon 14, Muhammed Baygül 3, Berkay Candan 5, Hasan Emir Gökalp
Anadolu Efes: Buğrahan Tuncer 15, Simon 16, Bryant 7, Moerman 9, Pleiss 22, Anderson 10, Larkin 8, Erten Gazi 3, Akif Egemen Güven 7, Yiğitcan Saybir 3, Ömer Can İlyasoğlu 2
1. Periyot: 18-19
Devre: 42-54
3. Periyot: 57-74
ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'ni 102-83 yendi.
Sizce Türkiye, Ukrayna - Rusya savaşında garantör olmalı mı? #Rusya | #Ukrayna— Haberler (@Haberler) March 31, 2022
AA / Hilmi Sever - Spor