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ING Basketbol Süper Ligi

AA - Sebahatdin Zeyrek - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Pamukkale ÜniversitesiHakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Ali KöseoğluYukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 8, Upson 22, German 34, Lomazs 20, Hakan Yapar 3, Emircan Koşut 6, Altan Erol, Yiğitcan Turna, Thomas Akyazılı 1, Sestina 2Türk Telekom: Perez 22, Clemmons 12,...

MERKEZEFENDİ, DENİZLİ (AA) - Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Ali Köseoğlu

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Hollowell 8, Upson 22, German 34, Lomazs 20, Hakan Yapar 3, Emircan Koşut 6, Altan Erol, Yiğitcan Turna, Thomas Akyazılı 1, Sestina 2

Türk Telekom: Perez 22, Clemmons 12, Samet Geyik 22, Dawkins 30, Gani Erdi Gülaslan, Berk Demir 1, Ellis 3, Johnson 5, Dorukan Engindeniz 3, Can Uğur Öğüt 2

1. Periyot: 24-19

Devre: 39-43

3. Periyot: 60-63

Normal süre: 83-83

Beş faulle çıkan: 20.02 Hakan Yapar, 34.32 Hollowell (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

ING Basketbol Süper Ligi'nin 26. haftasında Türk Telekom, normal süresi 83-83 tamamlanan karşılaşmada uzatma sonunda deplasmanda Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 100-96 yendi.???????

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor

Fatih Arslanoğlu, Emircan Koşut, Yener Yılmaz, Merkezefendi, Spor, Haberler

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