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ING Basketbol Süper Ligi

AA - Ali Korkmaz - Spor
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ING Basketbol Süper Ligi

Salon: ENKAHakemler: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Burak YılmazAliağa Petkimspor: Gary Browne 17, Perkins 12, Thomas 20, Sinan Sağlam, Aldridge 21, Hakan Sayılı 9, Denmon, Metehan Akyel, Erol Can Çinko, Nusret YıldırımBahçeşehir Koleji: Kartal Özmızrak 2, Dekker 13, Black 3, Smith 17, Erkan...

Salon: ENKA

Hakemler: Emin Moğulkoç, Kaan Büyükçil, Burak Yılmaz

Aliağa Petkimspor: Gary Browne 17, Perkins 12, Thomas 20, Sinan Sağlam, Aldridge 21, Hakan Sayılı 9, Denmon, Metehan Akyel, Erol Can Çinko, Nusret Yıldırım

Bahçeşehir Koleji: Kartal Özmızrak 2, Dekker 13, Black 3, Smith 17, Erkan Yılmaz 5, Muhammed Baygül 8, Solomon 4, Berkay Candan 3, Hall 2, Oğuz Savaş 13

1. periyot: 14-24

Devre: 31-35

3. periyot: 54-44

ING Basketbol Süper Ligi 24. hafta mücadelesinde Aliağa Petkimspor, Bahçeşehir Koleji'ni 79-70 yendi. Haftaya son sırada giren Aliağa Petkimspor, 6 maç aradan sonra galip geldiği ligde 4. galibiyetine ulaştı.

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede ikinci 5 dakikalık bölümde daha etkili olan konuk ekip 8 sayılık farkı (18-10) yakaladığı periyodu Oğuz Savaş'ın son saniyede bulduğu basketle 24-14 üstün tamamladı.

İkinci periyodun başında Oğuz Savaş ve Muhammed Baygül'ün sayılarıyla aradaki farkı 13 sayıya yükselten (29-16) Bahçeşehir Koleji, 15. dakikayı 33-21 önde geçti. Gary Browne, Hakan, Aldridge ve Perkins'in basketleriyle 10-0'lık seri yakalayan ev sahibi ekip aradaki farkı 2 sayıya kadar (31-33) indirse de Kartal Özmızrak'la bir basket bulan Bahçeşehir Koleji soyunma odasına 35-31 galip gitti.

Üçüncü periyoda Aldridge'ın 6 sayı bulduğu bölümde 10-0'lık seriyle başlayan ve 41-35 üstünlük sağlayan Aliağa Petkimspor, 28. dakikada Perkins'ın 3 sayılık basketiyle aradaki farkı 15 sayıya kadar çıkardı: 51-39. Ev sahibi ekip, periyodu 54-44 önde tamamladı.

Son periyoda 5-0'lık seriyle başlayan rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen Aliağa Petkimspor, müsabakadan 79-70 galip ayrıldı.

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

ING Basketbol Süper Ligi

AA / Ali Korkmaz - Spor

Basketbol Süper Ligi, Kartal Özmızrak, Kaan Büyükçil, Emin Moğulkoç, Spor, Haberler

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