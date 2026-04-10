Haberler

Infantino'dan bomba Türkiye tezahüratı! Salonda alkış tufanı koptu

Infantino'dan bomba Türkiye tezahüratı! Salonda alkış tufanı koptu Haber Videosunu İzle
Infantino'dan bomba Türkiye tezahüratı! Salonda alkış tufanı koptu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Arena'nın İstanbul'daki açılışında çarpıcı açıklamalarda bulundu. A Milli Takım'ın 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası biletini almasına değinen Infantino’nun "Türkiye" tezahüratı salonda büyük coşku yaratırken, katılımcıların alkışları törene damga vurdu.

  • FIFA Başkanı Gianni Infantino, Türkiye'nin 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılacağını belirtti.
  • Infantino, 2026 Dünya Kupası'nın şimdiye kadarki en büyük ve en kapsayıcı turnuva olacağını ifade etti.
  • FIFA Başkanı, İstanbul'daki FIFA Arena açılışında Türk futboluna övgüler yağdırdı ve salonda 'Türkiye' tezahüratları yapıldı.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İstanbul’da düzenlenen FIFA Arena açılışında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Türk futboluna övgüler yağdıran Infantino’nun konuşması tezahüratlarla son buldu.

MONTELLA’YA ÖZEL ALKIŞ

A Milli Takım’ın 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılma başarısına değinen Infantino, Teknik Direktör Vincenzo Montella’ya da özel bir parantez açtı. “Bir İtalyan olarak Montella için alkış istiyorum” diyen FIFA Başkanı, salondan büyük destek aldı.

“TARİHİ BİR DÜNYA KUPASI OLACAK”

Turnuvaya sayılı günler kaldığını belirten Infantino, büyük bir heyecan içinde olduğunu vurguladı. “Adeta saniyeleri sayıyorum. Bu, şimdiye kadarki en büyük ve en kapsayıcı Dünya Kupası olacak” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE YENİDEN TARİH YAZACAK”

Türkiye’nin 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılacak olmasının kendisini mutlu ettiğini dile getiren Infantino, Türk futbolunun tarihi bir döneme girdiğini söyledi.

SALONDA ‘TÜRKİYE’ SESLERİ YÜKSELDİ

Konuşmasının sonunda katılımcıları tezahürata davet eden Infantino, “Türkiye, Türkiye” sloganlarıyla salonda adeta stadyum atmosferi oluşturdu. Coşkulu anlar büyük alkış aldı.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıOğuz Kağan:

ben bile telefon karşısında eşlik ettim tezahurata orada olsam ne olurdu kim bilir. :)

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

