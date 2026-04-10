Infantino'dan bomba Türkiye tezahüratı! Salonda alkış tufanı koptu

FIFA Başkanı Gianni Infantino, İstanbul’da düzenlenen FIFA Arena açılışında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Türk futboluna övgüler yağdıran Infantino’nun konuşması tezahüratlarla son buldu.

MONTELLA’YA ÖZEL ALKIŞ

A Milli Takım’ın 24 yıl sonra Dünya Kupası’na katılma başarısına değinen Infantino, Teknik Direktör Vincenzo Montella’ya da özel bir parantez açtı. “Bir İtalyan olarak Montella için alkış istiyorum” diyen FIFA Başkanı, salondan büyük destek aldı.

“TARİHİ BİR DÜNYA KUPASI OLACAK”

Turnuvaya sayılı günler kaldığını belirten Infantino, büyük bir heyecan içinde olduğunu vurguladı. “Adeta saniyeleri sayıyorum. Bu, şimdiye kadarki en büyük ve en kapsayıcı Dünya Kupası olacak” ifadelerini kullandı.

“TÜRKİYE YENİDEN TARİH YAZACAK”

Türkiye’nin 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası’na katılacak olmasının kendisini mutlu ettiğini dile getiren Infantino, Türk futbolunun tarihi bir döneme girdiğini söyledi.

SALONDA ‘TÜRKİYE’ SESLERİ YÜKSELDİ

Konuşmasının sonunda katılımcıları tezahürata davet eden Infantino, “Türkiye, Türkiye” sloganlarıyla salonda adeta stadyum atmosferi oluşturdu. Coşkulu anlar büyük alkış aldı.