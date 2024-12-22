İnegölspor Ve Adana 01 FK Berabere Kaldı
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta İnegölspor, sahasında Adana 01 Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı. İnegölspor'un golünü İbrahim Can Köse atarken, Adana 01 FK'nın golü Yiğit Demir'den geldi.
TFF 2. Lig Beyaz Grup 17. hafta maçında İnegölspor sahasında Adana 01 Futbol Kulübü ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Mustafa Ünver, Furkan Ulu, Mehmet Özgür İşbilen
İnegölspor: Yüksel Egemen Yaylı, Recep Efe Koçak, Batuhan Çakır, Mustafa Emre Can, İbrahim Can Köse (Alpay Koçaklı dk. 85), Alican Özfesli (Mustafa Mete Tetik dk. 52) Ali Mert Aydın, Uğur Utlu (Batuhan Günaldı dk. 76) Yusuf Tursun, Fatih Aktay (Hasan Alp Altınoluk dk. 76) Sadık Arda Yılmaztürk
Adana 01 Futbol Kulübü SK: Muharrem Tuncay Meral, Hakan Özkan, Fadıl Kocaoğlu, Yiğit Demir, Ahmet Ülük (Alper Kadir Duruk dk. 72) Fatih Somuncu, Yasin Kargı, Özkan Yıldırım (Fatih Özkan dk. 90) Ali Akkuş, Mehmet Mustafa Yıldızaç (Selim Ilgaz dk. 46), Mehmet Alp Kurt
Goller: İbrahim Can Köse (dk. 13) (İnegölspor), Yiğit Demir (dk. 55) (Adana 01 FK)
Sarı kartlar: Hakan Özkan, Özkan Yıldırım (Adana 01 FK) - BURSA