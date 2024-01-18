İnegölspor Teknik Direktörü Bahattin Güneş: Zorlu rakipleri iyi analiz ediyoruz

İnegölspor Teknik Direktörü Bahattin Güneş, 24 Erzincanspor karşısında aldıkları galibiyeti, zorlu rakiplerini iyi analiz etmelerine bağladı. Önümüzdeki dönemde kendilerini zorlu bir periyot beklediğini söyleyen Güneş, "Ben, oyuncu arkadaşlarıma ve teknik ekibime güveniyorum" dedi.

İnegölspor Teknik direktörü Bahaddin Güneş, son haftalarda aldıkları başarılı sonuçları önümüzdeki dönemde de sürdüreceklerini söyledi. İlk yarının son 3 haftasını, 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak kapattıklarını açıklayan Güneş, "'Kısa olan devre arasını, kendi tesislerimizde oyuncu kadromuzu koruyarak değerlendirdik. Son haftaların başarılı takımı 24Erzincanspor karşılaşmasına, rakibimizi çok iyi analiz ederek hazırlandık. Oynadığımız başarılı futbol ile hak ettiğimiz galibiyeti aldık" diye konuştu.

İnegölspor'u ligin 2'nci yarısında zorlu bir fikstür beklediğini belirten Güneş, "Çok çalışıp kazanarak bu fikstürü lehimize çevireceğiz. Bu hafta Fethiyespor ile deplasman da oynayacağız. Sonraki haftayı bay geçirip dinleneceğiz. 4'ncü haftada ise Lider Kastamonuspor'u ağırlayacağız. Bu maçtan 3-4 gün sonra bu kez ligin yüksek bütçeli ve kaliteli takımı olan Iğdırspor'a konuk olacağız. Bu periyotta işimiz kolay olmayacak. Ben, oyuncu kardeşlerim ve teknik ekibime güveniyorum" şeklinde konuştu