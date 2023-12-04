TFF 2'nci Lig Beyaz Grupta, deplasmanda karşılaştığı Karaman FK'ya 1-0 yenilen İnegölspor'da teknik direktör Bahaddin Güneş, "Futbol hayatımda ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum. 7 oyuncumuzdan eksik gittiğimiz deplasmanda, öyle bir hakem triosu ile karşılaştık ki, şaşkınız" açıklamasını yaptı.

Teknik direktör Bahaddin Güneş'in göreve getirilmesinden sonra başarılı sonuçlar alan İnegölspor, deplasmanda karşılaştığı Karaman FK'ya 1-0 yenildi. Karşılaşmadan sonra sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş, maçın hakemini eleştirdi. Futbol yaşamında böyle bir olayla karşılaşmadığını belirten Güneş, maçın yayın görüntülerinin mutlaka izlenmesini istedi. Güneş, şunları ifadeleri kullandı:

"Karaman FK ile oynadığımız maçta, Karaman FK takımını, galibiyetini kutluyorum. Futbol hayatımda ilk kez böyle bir durumla karşılaşıyorum. 7 oyuncumuzdan eksik gittiğimiz deplasmanda, öyle bir hakem triosu ile karşılaştık ki şaşkınız. Yediğimiz golde iki oyuncuma birden yapılan faulu görmeyen, attığımız 2'nci golü ofsayt diye vermeyen, rakip oyuncunun yaptığı sportmenliğe aykırı davranışlar sonucunda bizim oyuncumuza hiçbir suç yokken kırmızı kart göstermesi, yardımcı hocanın suçu yok iken malzemecimizin yerine yanlışlıkla kırmızı kart göstermesi... Beni bilen bilir bu camiadaki sporseverler. Maçın 4'üncü hakemi bile maç içinde bana, 'Hocam inanın duruşunuzla, sportmenliğinizle teşekkür ederim' demesi. Maç bittikten sonra hakemin yanına giden oyucularımı alıp uzaklaştırmak istediğimde daha 7-8 metrede uzaklıkta bana kırmızı kart vererek cezalandırması, hayatım boyunca unutamayacağım bir olay. Şunu diyorum: Maçın yayını ve görüntüleri var. Bu futbol mu yoksa başka bir şey mi? Her şeye rağmen yediğimiz golden sonra bile oyun üstünlüğü 70 dakika bizdeydi. 5-6 net pozisyonumuz ve direkten dönenen bir topumuz var. Futbolun bazen doğrularını yapsan da sonuç alamayabiliyorsun."