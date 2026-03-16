İnegölspor, Güldüren ile yolları ayırdı

2'nci Lig'de mücadele eden İnegölspor, teknik direktör İsmail Güldüren ile yollarını ayırdı.

Sezon başından bu yana bordo-beyazlı ekibin teknik direktörlüğünü yapan İsmail Güldüren ile yollarını ayırdığını duyuran İnegölspor, konuyla ilgili olarak Yönetim Kurulu'ndan şu açıklamayı paylaştı:

"Teknik Direktörümüz İsmail Güldüren ile yapılan görüşmeler neticesinde karşılıklı mutabakata varılarak yollarımız ayrılmıştır. Kulübümüze hizmet ettiği süre boyunca sergilediği profesyonel tutum, özverili çalışma ve camiamıza kattığı değerler için Teknik Direktör İsmail Güldüren'e içtenlikle teşekkür ederiz. Kendisine bundan sonraki kariyerinde ve hayatında başarılar dileriz."

