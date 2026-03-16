İnegölspor hocasıyla yolları ayırdı

İnegölspor Yönetim Kurulu, Teknik Direktör İsmail Güldüren ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı mutabakata varılarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, Güldüren'in görev süresi boyunca sergilediği profesyonel tutum, özverili çalışmaları ve camiaya kattığı değerler için teşekkür edildi. Açıklamada ayrıca, deneyimli teknik adama bundan sonraki kariyerinde ve yaşamında başarı dilekleri iletildi.

İnegölspor'da yeni teknik direktörün kim olacağına dair çalışmaların kısa süre içinde başlayacağı öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı