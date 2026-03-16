İnegölspor hocasıyla yolları ayırdı
İnegölspor, Teknik Direktör İsmail Güldüren ile anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı. Kulüp, Güldüren'e teşekkür ederken, yeni teknik direktör arayışına da hemen başlanacağını belirtti.
İnegölspor Yönetim Kurulu, Teknik Direktör İsmail Güldüren ile yapılan görüşmeler sonucunda karşılıklı mutabakata varılarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Kulüp yönetiminden yapılan açıklamada, Güldüren'in görev süresi boyunca sergilediği profesyonel tutum, özverili çalışmaları ve camiaya kattığı değerler için teşekkür edildi. Açıklamada ayrıca, deneyimli teknik adama bundan sonraki kariyerinde ve yaşamında başarı dilekleri iletildi.
İnegölspor'da yeni teknik direktörün kim olacağına dair çalışmaların kısa süre içinde başlayacağı öğrenildi. - BURSA
