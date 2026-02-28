Haberler

İnegölspor, Bucaspor 1928'i 4-0 mağlup etti

İnegölspor, Bucaspor 1928'i 4-0 mağlup etti
Güncelleme:
İnegölspor, 2'nci Lig 28'inci hafta müsabakasında sahasında Bucaspor 1928'i 4-0 mağlup etti. Maçta goller Taner Gümüş, Yasin Ozan ve Hasan Alp Altınoluk'tan geldi.

HAKEMLER: Abdulbaki Ayyıldız, Volkan Esen, Erkan Akbak

İNEGÖLSPOR: Emre Şeker, Ahmet Özkaya (Dk 88 Mete Sevinç), İbrahim Sürgülü, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Yasin Ozan (Dk 88 Hasan Alp Altınoluk), Hüseyin Afkan (Dk 76 Taha Cebeci), Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun (Dk 76 Özcan Aydın), Enes Yılmaz

BUCASPOR 1928: Muhammed Furkan Şanlı, Muzaffer Buğra Hotur, Emir Bilgin (Dk 46 Arda Koca), Buğra Çiçek (Dk 59 Ali Pervanlar), Doğan Çamlı, Osman Işıklı, Berke Örer (Dk 80 Ahmet Geçgel), Oğuz Taylan Caner, Yağız Mete Daş (Dk 46 Burak Bozkuyu), Umut Hepdemirgil (Dk 46 Dorukhan Dülger), Mecit Sercan Derniz

GOLLER: Taner Gümüş, Yasin Ozan, Doğan Çamlı (K.K.), Hasan Alp Altınoluk ( İnegölspor )

SARI KART: Yusuf Tursun ( İnegölspor )

2'nci Lig 28'inci hafta müsabakasında İnegölspor, sahasında karşılaştığı Bucaspor 1928'i 4-0 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
