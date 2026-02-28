İnegölspor, Bucaspor 1928'i 4-0 mağlup etti
İnegölspor, 2'nci Lig 28'inci hafta müsabakasında sahasında Bucaspor 1928'i 4-0 mağlup etti. Maçta goller Taner Gümüş, Yasin Ozan ve Hasan Alp Altınoluk'tan geldi.
HAKEMLER: Abdulbaki Ayyıldız, Volkan Esen, Erkan Akbak
İNEGÖLSPOR: Emre Şeker, Ahmet Özkaya (Dk 88 Mete Sevinç), İbrahim Sürgülü, Taner Gümüş, Kerem Dönertaş, Yasin Ozan (Dk 88 Hasan Alp Altınoluk), Hüseyin Afkan (Dk 76 Taha Cebeci), Emre Keleşoğlu, Yusuf Tursun (Dk 76 Özcan Aydın), Enes Yılmaz
BUCASPOR 1928: Muhammed Furkan Şanlı, Muzaffer Buğra Hotur, Emir Bilgin (Dk 46 Arda Koca), Buğra Çiçek (Dk 59 Ali Pervanlar), Doğan Çamlı, Osman Işıklı, Berke Örer (Dk 80 Ahmet Geçgel), Oğuz Taylan Caner, Yağız Mete Daş (Dk 46 Burak Bozkuyu), Umut Hepdemirgil (Dk 46 Dorukhan Dülger), Mecit Sercan Derniz
GOLLER: Taner Gümüş, Yasin Ozan, Doğan Çamlı (K.K.), Hasan Alp Altınoluk ( İnegölspor )
SARI KART: Yusuf Tursun ( İnegölspor )
