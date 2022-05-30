İnegöllü sporcular Bursa karmasında tarih yazıyor - Haberler

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İnegöllü sporcular Bursa karmasında tarih yazıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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İnegöllü sporcular Bursa karmasında tarih yazıyor

Bursa İl Karması takımıyla Anadolu Yıldızları Liginde Bursa'yı temsil eden İnegöl Belediye Spor Kulübü Oryantiring sporcuları, Erzincan'da yapılan müsabakalarda Türkiye Şampiyonu oldu.

Bursa İl Karması takımıyla Anadolu Yıldızları Liginde Bursa'yı temsil eden İnegöl Belediye Spor Kulübü Oryantiring sporcuları, Erzincan'da yapılan müsabakalarda Türkiye Şampiyonu oldu.

Bursa'yı bölge ve Türkiye Şampiyonasında temsil eden Anadolu Yıldızları Ligi Oryantiring İl Karmasında 20 sporcudan 14'ü, İnegöl Belediye Spor Kulübü Oryantiring Takımından seçilmişti. İnegöl ağırlıklı kadroyla 2021-2022 sezonu Anadolu Yıldızlar Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonları çerçevesindeki ilk müsabaka 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Erzincan'da gerçekleştirildi.

Müsabakalarda Anadolu Yıldızları Ligi Oryantiring Türkiye Şampiyonu olmayı başaran Bursa İl Karması takımında, İnegöllü sporculardan Nehir Karakoçak kızlar kategorisinde, Metehan Arslan ise erkekler kategorisinde Türkiye Şampiyonu oldu. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Anadolu Yıldızları Ligi Türkiye İnegöl Bursa Spor Haberler

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