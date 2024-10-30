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İnegöl Kafkasspor, Hatayspor'a 4-0 Yenildi

İnegöl Kafkasspor, Hatayspor'a 4-0 Yenildi
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Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü tur eleme maçında İnegöl Kafkasspor, Hatayspor karşısında sahasında 4-0'lık bir mağlubiyet aldı. Hatayspor'un golcüleri Sergio Carlos Strandberg, Abdulkadir Parmak ve Bilal Boutobba golleriyle öne geçti.

Yavuz YILMAZ / İNEGÖL (Bursa), -

STAT: İnegöl ilçe

HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

İNEGÖL KAFKASSPOR: Emirhan Emir - Tarık Furkan Çalışır, Yusuf Turhan, Furkan Bacaklı, İskender Can, Hasan Bekil, Umut Doğdu (Dk. 61 Ömer Faruk Boz), Eren Daniş (Dk. 61 Onur Toroman), Emir Özsoy (Dk. 68 Deniz Dirk Knibbe), Enes Bakal (Dk. 62 Yusuf Kaplan), Batuhan Doğrukıran (Dk. 78 Alperen Şirin)

HATAYSPOR: Visar Bekaj - Kerim Alıcı, Francisco Calvo, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Lamine Diack, Bilal Boutobba (Dk. 72 Jonathan Theophilus Okoronkwo), Abdulkadir Parmak (Dk. 78 Ali Yıldız), Görkem Sağlam (Dk. 46 Selimcan Temel), Funsho İbrahim Bamgboye (Dk.46 Joelson Augusto Mendes Mango Fernandes), Sergio Carlos Strandberg (Dk. 46 Vincent Aboubakar)

GOLLER: Dk. 4 Sergio Carlos Strandberg, Dk. 17 Abdulkadir Parmak, Dk. 35 Bilal Boutobba, Dk. 66 Selimcan Temel ( Hatayspor )

SARI KART: Francisco Calvo (Atakaş Hatayspor )

ZİRAAT Türkiye Kupası 3'üncü tur eleme maçında TFF 3'üncü Lig takımlarından İnegöl Kafkasspor, konuk ettiği Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'a 4-0 mağlup oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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