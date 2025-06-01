Indiana Pacers, NBA Finaline Yükseldi

Indiana Pacers, NBA Finaline Yükseldi
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Doğu Konferansı final serisi 6. maçında Indiana Pacers, evinde New York Knicks'i 125-108 yenerek seriyi 4-2 ile tamamladı ve NBA finaline yükseldi. Pascal Siakam'ın 31 sayısı ve Tyrese Haliburton'ın 21 sayı, 13 asistle etkili performansları dikkat çekti.

Nba'de Doğu Konferansı final serisi 6. maçında Indiana Pacers, evinde oynadığı New York Knicks'i 125-108'lik skorla yendi ve seriyi 4-2 yaparak, NBA finaline yükseldi.

NBA'de heyecan tek karşılaşmayla devam etti. Doğu Konferansı final serisinde Indiana Pacers, Gainbridge Fieldhouse'da karşılaştığı New York Knicks'i 125-108'lik skorla mağlup ederek, seriyi 4-2 yaptı ve NBA finaline yükseldi. Indiana'da Pascal Siakam 31 sayı, 5 ribaund ile mücadele ederken, Tyrese Haliburton da 21 sayı, 13 asistle oynayarak double double yaptı. New York'ta ise OG Anunoby 24 sayı, 5 ribaund ve Karl-Anthony Towns da 22 sayı, 14 ribaund ile müsabakayı tamamladı.

Tarihinde 2. kez finale yükselen Indiana Pacers, NBA finalinde Oklahoma City Thunder'ın rakibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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