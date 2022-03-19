Indian Wells'te tek kadınlar finalistleri belli oldu
AA - Doğa Kırmızıoğlu - Spor
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Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Yunanistanlı Maria Sakkari ile Polonyalı Iga Swiatek karşılaşacak.
Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nın tek kadınlar finalinde Yunanistanlı Maria Sakkari ile Polonyalı Iga Swiatek karşılaşacak.
ABD'nin Indian Wells kentinde düzenlenen sert kort turnuvasındaki tek kadınlar yarı final maçında 6 numaralı seribaşı Sakkari, 1 saat 48 dakika süren mücadelenin ardından turnuvanın son şampiyonu İspanyol Paula Badosa'yı 6-2, 4-6 ve 6-1'lik setlerle 2-1 mağlup etti.
Kariyerinde ilk kez Kadınlar Tenis Birliği (WTA) 1000 turnuvasında finale kalan Sakkari, diğer yarı final maçında Rumen Simona Halep'i 7-6 ve 6-4'lük setlerle 2-0 mağlup eden 3 numaralı seribaşı Swiatek ile finalde karşı karşıya gelecek.
AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor