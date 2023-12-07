İncirliova'ya yeni spor tesisleri yapılacak

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte ilçeye kazandırılacak spor tesislerinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu. İncirliova'da hayata geçirilecek spor yatırımları ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, ilçenin gelişmeye devam ettiğini belirtti.

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte ilçeye kazandırılacak spor tesislerinin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Spor Toto Teşkilat Başkanlığı arasında imzalanan protokol ile birlikte İncirliova'da yeni spor yatırımları hayata geçirilmeye başlandı. Yakın zamanda ihalesi gerçekleşen Gençlik Merkezi, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Bireysel Antrenman Salonu'nun yapılacağı alana giden Başkan Kaya, İl Müdürü Fillikçioğlu ve yüklenici firma yetkilileri ile birlikte alanda incelemelerde bulundu. Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadyumu'nun kuzey tarafına inşa edilecek üç büyük tesis ile ilgili yüklenici firma yetkilileri ile de görüşen Başkan Kaya, projenin detaylarına dair bilgi aldı.

"İncirliovamıza çok yakışacak"

İncirliova'da hayata geçirilecek spor yatırımlarına ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Kaya, "İncirliova'ya büyük değer katacağını düşündüğümüz çok önemli bir yatırımı ilçemize kazandırıyoruz. Öncelikle bu yatırımın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen devletimizin tüm ilgili kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum. 51 bin metrekare alan üzerinde inşa edilecek Gençlik Merkezi, Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Bireysel Antrenman Salonu ile birlikte İncirliova'mızın gençlerini daha modern alanlarda sporla buluşturmuş olacağız. 68 Milyon TL'lik eski parayla 68 trilyonluk bu büyük yatırım ile birlikte İncirliova'mızda sporun, profesyonel anlamda da çok büyük ivme kazanacağını ümit ediyorum. Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durmasını ve spor ile içi içe yaşamalarını sağlayacak bu tesisler İncirliova'mıza çok yakışacak" ifadelerine yer verdi.

"İncirliova gelişmeye devam ediyor"

Son dönemde ilçede hayata geçirilen yatırımlar sayesinde İncirliova'nın hızla geliştiğini kaydeden Başkan Kaya, "Başlattığımız yol hamlesi ile tüm yollarımız yenileniyor, spor tesislerimizin yapımına başlanıldı. Yeni sosyal donatı alanlarımızı bir bir tamamlıyoruz. Tren kütüphanemiz ve Cumhuriyet Mahallemizdeki Eğitim Atölyesi /Kitap Kafe gibi kültür hizmetlerimizin yapımına devam ediyoruz. Yakın zamanda duyuracağımız projelerimiz ile birlikte İncirliova'mızı büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN