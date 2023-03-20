İncirliova Belediyespor namağlup şampiyon oldu

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın öncülüğünde İncirliova Belediyespor, şampiyonluk hedefine namağlup ulaştı. Şampiyonluk kupasına kavuşan kırmızı-beyazlı takım, Bölgesel Amatör Lig'e çıkmak için oynayacağı Play-Off maçları öncesinde moral depoladı. Şampiyonluk şöleninde kupayı kaldıran Başkan Kaya şampiyonluğu İncirliova halkına armağan ederek yeni hedeflerinin Bölgesel Amatör Lig'e yükselmek olduğunu vurguladı.

Aydın Süper Amatör Lig 2. Grup'ta geçen hafta şampiyonluğunu ilan eden İncirliova Belediyespor, Kızılcaköyspor'un ligden çekilmesi nedeniyle gruptaki son maçını Germencikspor ile yaptı. İncirliova Yaşar Kocabıyık Stadı'nda oynanan maçı İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Aydın Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Hasip Arıkan, İncirliova Belediyespor Kulübü Başkanı Bekir Kaykı, kulüp yöneticileri ve çok sayıda taraftar izledi. Taraftarlarının desteğini arkasına alan İncirliova Belediyespor, Germencikspor'u 5-0 mağlup etti.

Maç sonunda düzenlenen kupa töreninde ASKF Başkanı Hasip Arıkan, İncirliova Belediyespor'u tebrik etti. Arıkan, protokol üyeleri ile birlikte, futbolculara kupa ile madalyalarını takdim etti. Kupayı alan futbolcular, şampiyonluğu kulüp yönetimi ve taraftarlarla birlikte büyük bir coşkuyla kutladı. Coşkunun hakim olduğu kırmızı-beyazlı takım, Bölgesel Amatör Lig'e çıkmak için oynayacağı Play-Off maçları öncesinde moral depoladı.

"Şampiyonluğu İncirliova halkına armağan etti"

Şampiyonluk için yoğun mesai harcayan ve kulüpten desteğini esirgemeyen İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya; "İncirliova Belediyespor şampiyon olacak demiştik. Bugün İncirliova halkına verdiğimiz bir sözü daha tutmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Takımımız namağlup şampiyon oldu. Bu vesileyle Kulüp Başkanımız Bekir Kaykı ve yönetimine, antrenörümüz Serkan Bilen'e, teknik heyetimiz ile futbolcularımıza, kulübümüzün ana sponsoru Zoroğlu Ailene ve takımımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayan büyük taraftarımıza sezon boyunca verdikleri emekleri için ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu şampiyonluğu İncirliova halkına armağan ediyorum. Hedefimiz Play-Off maçlarını taraftarımızın desteği ile namağlup tamamlayarak, Bölgesel Amatör Lig'e çıkmak. Yolumuz açık olsun. Rabbim utandırmasın" dedi.

Öte yandan maç öncesinde İncirliova Belediyespor'un eski oyuncularına, üzerlerinde unvan veya isimlerinin yazılı olduğu birer forma hediye edildi. - AYDIN