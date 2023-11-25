İncirliova Belediyespor, evinde Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor'a 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Sezon başından bu yana evinde 4 maça çıkan laleler 1 puan bile toplayamayıp taraftarını üzdü.

İncirliova Belediyespor, evinde Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor'a 2-0 mağlup oldu

İncirliova Belediyespor, evinde ağırladığı Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor'a 2-0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Sezon başından bu yana evinde 4 maça çıkan laleler 1 puan bile toplayamayıp taraftarını üzdü.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 5. Grup'ta yedinci haftasında İncirliova Belediyespor, evinde Antalya temsilcisi Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor'u konuk etti. İncirliova Yaşar Kocabıyık Stadı'nda oynanan karşılaşmaya kötü başlayan kırmızı beyazlılar 10'da Ozan Şamiloğlu ve 11'de Mustafa Altun'un attığı gollere engel olmadı ve devre arasına 2-0'lık skorla üzgün girdi. İkinci yarıda rakip kalede etkili olmaya çalışan Aydın temsilcisi, yakaladığı pozisyonları gole çeviremeyince sahadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

Evinde ve taraftarının önünde oynamanın avantajını kullanamayan İncirliova, ligdeki beşinci mağlubiyetini alarak 6 puanda kaldı. Sezon başından bu yana evinde oynadığı dört maçta Sökespor'a 1-0, Manavgat Belediyespor'a 3-0, Yatağanspor'a 1-0 ve son olarak Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor'a 2-0 mağlup olan Aydın temsilcisi taraftarının yüzünü bir türlü güldüremedi. Aydın'dan galibiyetle ayrılan Kırkgöz Döşemealtı ise puanını 13'e çıkardı. - AYDIN