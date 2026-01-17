Haberler

İnanılmaz son! 90+6'da öne geçen Manisa FK üstünlüğünü koruyamadı

Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Manisa FK, 90+6'da 2-1 öne geçtiği maçta 90+9'da yediği gol sonrası Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı. Her iki takım da mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

  • Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Hatayspor ile Manisa FK arasında oynanan maç 2-2 berabere sonuçlandı.
  • Manisa FK, Yassine Benrahou'nun 90+6'daki golüyle öne geçti, ancak Engin Can Aksoy'un 90+9'daki golüyle Hatayspor beraberliği yakaladı.
  • Maçta Hatayspor'dan Recep Burak Yılmaz ve Manisa FK'dan Yassine Benrahou ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Hatayspor ile Manisa FK karşı karşıya geldi. Fuat Tosyalı Stadyumu'nda oynanan mücadele, 2-2 berabere sonuçlandı.

HATAYSPOR ATTI, MANİSA FK KARŞILIK VERDİ

İlk yarısı 0-0 biten mücadelede ev sahibi Hatayspor, 52 dakikada penaltı vuruşundan Oğuzhan Matur ile öne geçti. Manisa FK, 69. dakikada Louis Diony ile skora denge getirdi.

UZATMA ANLARINDA YOK YOK!

Mücadelenin uzatma anları oynanırken Hataysporlu Recep Burak Yılmaz, yaptığı faul sonucu ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Serbest vuruşta topun başına geçen Yassine Benrahou, 90+6'da harika bir vuruşla takımını öne geçirdi. Faslı futbolcu, attığı golün ardından yaşadığı sevinçte formasını çıkarması sonucu ikinci sarı kartı görerek oyun dışında kaldı. Maçın artık son saniyeleri oynanırken sahneye Engin Can Aksoy çıktı. Genç oyuncu, 90+9'da attığı golle takımına beraberliği getirdi.

OLUŞAN PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Hatayspor, ligdeki yedinci beraberliğini aldı ve 7 puana yükseldi. Manisa FK ise 27 puana yükseldi.

Kübra Çolakbüyük
Haberler.com / Spor
